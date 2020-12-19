الكشف عن موعد عودة نيمار إلى الملاعب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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كشف نادي باريس سان جيرمان، عن الموعد المحتمل لعودة مهاجمه الدولي نيمار جونيور للملاعب مجدداً، عقب الإصابة التي تعرض لها.


وقال النادي الباريسي في بيان عبر موقعه الرسمي: "نيمار يعاني من إلتواء في الكاحل الأيسر، حيث يعاني من بعض الكدمات في العظام".

وتابع: من المحتمل أن يعود نيمار للملاعب مجدداً في يناير عام 2021، وهو مستمر في العلاج في مركز التدريب".

وتعرض نيمار للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ليون في الدوري الفرنسي بعد تدخل قوي من تياجو مينديز لاعب ليون.

صاحب الـ28 عاما سقط مصابا في اللحظات الأخيرة قبل نهاية مواجهة فريقه أمام ليون في الجولة الـ14 من الدوري والتي خسرها بنتيجة 1-0.

وشارك نيمار خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

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