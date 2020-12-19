يانكون ميشيل: الشناوي ولد ليكون حارس مرمى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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أشاد ميشيل يانكون مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحارس المارد الأحمر محمد الشناوي بعد تألقه اللافت هذا الموسم في مختلف البطولات التي شارك فيها الفريق.

وقال يانكون خلال تصريحاته لقناة الأهلي: "محمد الشناوي قدّم أداء أكثر من مميز هذا الموسم وهو الأفضل داخل القارة السمراء بلا جدال وأنا فخور به للغاية".

وأضاف: "الشناوي ولد ليكون حارس مرمى، فهو يمتلك قدرات وإمكانيات تؤهله للعب في أعرق أندية العالم وأرقامه على المستوى المحلي والقاري تؤكد ذالك".

وتابع: بدأت الموسم مع الشنالوي ببرنامج خاص وتطور مستواه ببسبب موهبته ثقته التي تؤهله لهذا المستوى، وأتوقع تألقه في مونديال الأندية القادم".

وتتجه بعثة الأهلي غدا في الثانية ظهرا إلى النيجر، لمواجهة سونيديب في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الأربعاء القادم في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

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