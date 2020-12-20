عمرو أديب عن تقرير البرلمان الأوروبي: "مفيش على راسنا بطحة" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، إن البيان لم يتطرق إلى الإخوان، وذكر فقط أسماء تتعلق بقضايا الرأي، مضيفا: "الأمريكان هيعملوا كده زي الأوروبيين".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن مصر لا تهتم بحقوق الإنسان من أجل الغرب، ولكن من أجل حقوق الإنسان في مصر، موضحا: "إحنا بنهتم بحقوق الإنسان عشان مصر مش أوروبا وأمريكا.. ده يهم المواطن المصري".



