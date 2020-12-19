زوجة أحمد عدوية "باكية": "محدش بيسأل علينا الا والد تامر حسنى وفيفي عبده وحكيم كلمنا مرة واحدة"

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قال الفنان أحمد عدوية أنه مسامح الموسيقار حلمى بكر ومش زعلان منه وكان الملحن حلمي بكر قد طالب أن يتوقف عدوية عن الغناء بسبب حالته الصحية.



وأضافت زوجة عدوية خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، إنها لم تسامح حلمى بكر على ما قاله هي وأولادها، وانها بكت عندما سمعت كلام حلمى بكر وازاي يطلب بمنع أحمد من الغناء وعلى الرغم من ان حلمي بكر قام مرة بزيارتنا سابقة وقدم لنا 1000 جنيه من نقابة الموسيقين والموسيقار أحمد فؤاد حسن.



وتابعت أن أحمد عدوية ربنا يخليه ليا هو اللى علم أولادنا وفتح البيت وعمل كل حاجة لينا.



وأشارت ان زمايل أحمد بعد الحادثة لم يتصلوا للسؤال عليه، اللى كان بيت أحمد عدوية مفتوح لكل من المطربين والموسيقيين ولاعيبة كورة وظروفنا كانت صعبة.



واختتمت أن والد النجم تامر حسني هو من يقوم بالاتصال علينا أيضا النجمة الكبيرة الجدعة فيفى عبده والذي انحنى لها على ما قدمته لنا ووقوفها بجوارنا فى كل الظروف وايضا حكيم اتصل علينا مؤخرا بعد فترة انقطاع وقام بزيارتنا