بني سويف التخصصي: تعافي وخروج 11 حالة من مصابي حادث الصحراوي الغربي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلن الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى بني سويف التخصصي، عن خروج وتعافي 11 حالة من مصابي الطريق الصحراوي الغربي، والذي وقع صباح اليوم السبت، اثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل 22 من عمال الزراعة.

وأضاف: "تم إجراء الفحوصات الأولية لجميع المصابين ال22 الذين نقلوا للمستشفى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم إعداد تقرير طبي مفصل عن حالة، وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للتشخيص الدقيق لكل حالة، حيث تم نقل حالتين للعناية المركزة، فيما تخضع 9 حالات للعلاج داخل المستشفى.

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى المركزي، بوصول 22 مصابًا نقلتهم سيارات الإسعاف، من موقع حادث إنقلاب سيارة نقل بدائرة المركز،

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بالطريق الصحراوي الغربي، إثر إنقلاب سيارة نقل يستقل عمال وعاملات زراعة، من مركزي اهناسيا وببا، كانوا في طريقهم للعمل بأرض زراعية بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا.

وزار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قبل قليل، المستشفى التخصصي ببني سويف، للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع "صباح اليوم " بالطريق الصحراوي الغربي، إثر انقلاب سيارة أسفر عن إصابة 22 من مركز ببا، من العمال الزراعيين بينهم 20 فتاة.

وأطمأن المحافظ على الوضع الصحي للمصابين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، حيث اطلع المحافظ من مسئولي المستشفى على الوضع الصحي الحالي للمصابين، والتي تراوحت ما بين سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسور.

وكلف المحافظ مسئولى المستشفى بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي، مثنيا على المجهودات التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وأكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة أنه تم استقبال المصابين الذين تم نقلهم من اهناسيا المركزي عن طريق سيارات الإسعاف لطوارئ المستشفى التخصصي، وأنه تم إجراء الفحوصات الأولية للمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتم إعداد تقرير طبي مفصل عن حالة كل واحد منهم، مشيرًا إلى أن حالتهم جميعا مستقرة، وجاري استكمال الفحوصات والأشعة اللازمة للتشخيص الدقيق لكل حالة.

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