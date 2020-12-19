وزارة الإسكان السعودية : استفادة 37 ألف أسرة من برنامج "سكني " في نوفمبر الماضي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:24 م
برنامج سكني
برنامج سكني
وكالات
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كشف التقرير الشهري لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن استفادة 37,379 أسرة خلال شهر نوفمبر الماضي، بينهم 14,741 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذُ مطلع العام 356,808 أسر، منها 122,731 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي.

واستعرض التقرير تحديثات البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والبالغة 58 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس حول مدن المملكة ضمن 93 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 141 ألف وحدة تم طرحها عبر المنصة وتطبيق "سكني"، والمشاريع السكنية الجاهزة والتي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، والتي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

وأوضح التقرير أن إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة المسكن الأول منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية شهر نوفمبر بلغت 382,720 شهادة لجميع المستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وغيرهم، وذلك بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

كما أبرّز التقرير الخدمات والإجراءات الإلكترونية المُيسرة التي يُقدمها تطبيق "سكني" من استحقاق فوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، وتوثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.

وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني استعراض الأراضي وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 217 مخططاً سكنياً توفر 178,489 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن تجاوزه لمستهدفاته لهذا العام 2020 قبل شهرين من نهاية العام بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية حتى أكتوبر الماضي، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم، وتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

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