عاجل.. هاني شاكر يتنازل عن حبس حمو بيكا حفاظا على مستقبله

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق امير الغناء الفنان هاني شاكر وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره علي صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق.

وقد قبل السيد النقيب والساده أعضاء المجلس الاعتذار وكلف سيادته الاستاذ ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوي حفاظآ علي مستقبله ومستقبل أسرته.

كانت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، قضت بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وتقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بالنقابة، وأن "بيكا" يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر نقيب الموسيقين عدد من العاملين حمو بيكا

أخبار تهمك

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مورينيو يضع خطة ضم نجم ريال مدريد

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في مستشفي الأهلي ومدة غيابهم

منذ نصف ساعة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ ساعتين

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تحسبًا لرحيله.. الزمالك يُحدد بديل مصطفي محمد

منذ ساعة و نصف

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

نيابة الدخيلة تتسلم بلاغ المهن الموسيقية ضد حمو بيكا

رغم الهجوم عليه.. كليب "داهية" لحمو بيكا يتصدر يوتيوب

بعد واقعة النقابة.. قرار بضبط وإحضار مطرب المهرجانات "حمو بيكا"

أبرزها اقتحام نقابة "الموسيقيين".. 4 تهم في انتظار مطرب المهرجانات "حمو بيكا"

التفاصيل الكاملة.. إخلاء سبيل حمو بيكا بعد اعتذاره لهاني شاكر

حمو بيكا يعلن مفاجأة جديدة لجمهوره.. ما هي؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان