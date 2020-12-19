تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثة شاب بالمعادي

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كشفت تحريات المباحث بالقاهرة تفاصيل جديدة فى واقعة العثور علي مقتل شاب والقاء جثته بالمعادى.



وأفادت تحريات رجال المباحث أنه تم تحديد هوية المتهم وأنه قاما بالنصب على المجنى عليه فى مبلغ مالي بزعم قدرته على الحاقه بأحد الكليات العسكرية وعندما رسب المجنى علية طالبه برد امواله فقام بقتله بطعنة في الصدر بسلاح أبيض ولاذا بالفرار.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع فى المعادى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة شخص وجارى فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة وتم تحديد هوية المتهم وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لضبط المتهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.