الشباب والرياضة: تشكيل لجنة لبحث ودراسة المتسبب في كارثة "منتخب الشباب" بتونس

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنه سيتم تشكيل لجنة لبحث ودراسة ما تسبب في كارثة منتخب الشباب في تونس بعد إصابة أكثر من 14 لاعبًا بالإضافة إلى مديره الفني ربيع ياسين بفيروس كورونا.

وأضاف "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" اليوم السبت: "سيتم عودة لاعبي منتخب الشباب اليوم على طائرة خاصة بعد احتساب نتيجة اللقاء الثاني ضد مصر".

وتابع "ستقوم اللجنة ببحث المقصر والمتسبب في هذه الواقعة، ولكن هذا الجيل لم ينتهي وسيستمر في الملاعب، ولكنه للأسف لن يستطيع المشاركة في أمم أفريقيا أو كأس العالم للشباب".

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وصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل إلى مطار قرطاج بتونس، استعدادًا للعودة إلى القاهرة، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وتنهي إجراءات العودة إلى القاهرة، في الوقت الحالي، على أن تصل إلى أرض الوطن، اليوم السبت، على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.

وتتوجه البعثة فور وصولها إلى القاهرة لفندق العزل، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

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