بفضل ليفاندوفسكي.. بايرن ميونيخ يعبر عقبة ليفركوزن في الوقت القاتل

حقق بايرن ميونخ حامل فوزًا غاليًا وصعبًا على حساب مضيفه باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في مباراة القمة التي جمعت بينهما في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم والتي شهدت تعادل لايبزج سلبيا مع ضيفه كولون.





يأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه المدرب الجديد المؤقت هوب ستيفينز في انتشال شالكه من كبوته حيث تواصلت معاناة الفريق بخسارته صفر/ 1 على يد ضيفه ارمينيا بيلفيلد لتستمر مسيرته الخالية من الانتصارات للمباراة التاسعة والعشرين على التوالي.





وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 /1 واينتراخت فرانكفورت على مضيفه اوجسبورج 2 /صفر وفيردر بريمن على مضيفه ماينز 1 /صفر.





وعلى ملعب باي أرينا تقمص القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، دور البطولة وقاد النادي البافاري لفوز مثير على ملعب ليفركوزن.





واقتنص بايرن صدارة البوندسليجا بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة بفارق نقطتين عن ليفركوزن الوصيف ولايبزج صاحب المركز الثالث.





ونجح بايرن في قلب تأخره بالهدف الذي تقدم به ليفركوزن بواسطة باتريك ستشيك في الدقيقة 14 ورد بهدف التعادل عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 43 قبل أن يخطف المهاجم البولندي هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.





وعلى ملعب فيلتينس ارينا، سجل فابيان كلوس في الدقيقة 53 هدف فوز ارمينيا بيلفيلد في شباك مضيفه شالكه.





الفوز رفع رصيد ارمينيا بيلفيلد إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر وظل شالكه في المركز الثامن عشر الأخير بأربع نقاط.





وعلى ملعب بوروسيا بارك، فرط مونشنجلادباخ في الهدف الذي تقدم به لارس ستيندل من ضربة جزاء في الدقيقة 34 وسقط أمام هوفنهايم بهدفين أحرزهما اندريج كراماريتش وريان سيسيجنون في الدقيقتين 75 و86.





ورفع هوفنهايم رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد جلادباخ عند 18 نقطة في المركز الثامن.





وعلى ملعب أوبل أرينا، اقتنص فيردر بريمن فوزا غاليا من مضيفه ماينز بهدف سجله إيرين دينكي في الثواني الأخيرة.





الفوز رفع رصيد فيردر بريمن إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد ماينز عند ست نقاط في المركز قبل الأخير.





وعلى ملعب إمبولس أرينا، فاز فرانكفورت على اوجسبورج بهدفين دون رد.





وتقدم فرانكفورت بهدف عكسي سجله رافاييل فرانبيرجر لاعب اوجسبورج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53 ثم أضاف ستيفان إيلسانكر الهدف الثاني في الدقيقة 87.





الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 17 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن اوجسبورج صاحب المركز العاشر.



