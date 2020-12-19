إصابة 70 شخصا في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على العزل بأوكرانيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
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أصيب نحو 70 شخصا بجروح متفاوتة خلال اشتباكات بين رجال أعمال محتجين على الحجر الصحي والشرطة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال رئيس منظمة "اتحاد الدفاع عن قطاع الأعمال"، سيرغي دوروتيتش - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء السبت - إن الاشتباكات وقعت أثناء محاولة متظاهرين، إقامة خيمة كبيرة قبالة مقر رئاسة الدولة على ساحة الاستقلال في كييف.

وأضاف أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوا رجال الأمن بقنابل دخانية.

وسجلت أوكرانيا، اليوم 11 ألفا و742 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و213 حالة وفاة.

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