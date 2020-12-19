خالد كمال لـ"الفجر الفني": عرض "وادى الجن" فى مهرجان القاهرة أفاد تسويقه.. وشخصيتى خيالية "حوار"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
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تميزت أدواره بالتنوع حيث قدم الكوميدي و التراجيدي و الأدوار البسيطة و المُركبة، و ذلك ما مكنه من المشاركة فى العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الهامة ، مثل "إبراهيم الأبيض" و"طريقى" و "جراند أوتيل" و "اشتباك" و "الطوفان" و"أبو العروسة" و "لا تطفئ الشمس" و "ليالى أوجيني"و "الوصية" و غيرها.

أجري "الفجر الفني" حوارا خاصا مع الفنان خالد كمال، ليكشف لنا كواليس مشاركته فى مسلسل"وادى الجن"، وتفاصيل شخصيته، وماالذي حمسه للمشاركة فى هذا العمل وغيرها من الأمور الخاصة بالمسلسل.


وإلى نص الحوار:





فى البداية.. حدثينا عن سبب حمسك للمشاركة فى مسلسل "وادى الجن"؟

أكثر ما حمسنى للمشاركة في مسلسل "وادي الجن" هو السيناريو، وأقدم الشكر للأساتذة عمر خالد ومحمد هشام عبيه ومنة إكرام على السيناريو الجميل وأبارك على نجاح العمل عليه.

ماهى تفاصيل شخصيتك فى مسلسل "وادى الجن"؟


دوري فى المسلسل يحمل تحديًا كبيرًا، خاصة أنها شخصية خيالية، غير المرتبطة بتاريخ محدد أو أدوات معينة، وهذا أكثر ما جذبنى لتجسيدها على الشاشة.

هل هذه الشخصية تتشابه مع الشخصيات التى قدمتها من قبل؟

لا تماما فهى شخصية مختلفة بدرجة كبيرة عن ماقدمه من قبل، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.


حدثينا عن الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير فى "وادى الجن"؟

أكثر الصعوبات التي واجهتني أثناء التصوير هي ارتداء الملابس ذات الطبقات المتعددة ووضع المكياج الذي يستغرق وقتًا كثيرًا، نظرًا لتصوير في مواقع خارجية مختلفة أثناء فصل الصيف.

هل يوجد موسم ثان لمسلسل "وادي الجن"؟

التحضير للموسم الثاني بدأنا فيه منذ فترة بالفعل وما زالنا نعمل عليه".


فى نهاية حديثنا.. ماذا عن تجربة عرض المسلسل فى مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة؟

سعدت جدا بعرض الحلقة الأولى لـ "وادي الجن" في المهرجان العريق، حيث إنه أفاد تسويق المسلسل بدرجة كبيرة، خاصة إنه حدث بحضور نخبة كبيرة من النقاد الفنيين والممثلين والجمهور، ضمن فعاليات الدورة الـ 42 لهذا العام.

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