سعد لمجرد يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن المطرب سعد لمجرد عن عمل غنائي جديد مع المطرب المغربي زهير بهاوي.

ونشر سعد لمجرد صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلق على الصورة وكتب : أغنية جديدة مع صديقي الموهوب النجم المغربي زهير بهاوي.

يشار أن أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، تصدرت قائمة التوب 5 على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.

واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

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