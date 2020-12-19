تباين اداء العملات العربية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقابل الجنيه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تباينت اسعار صرف العملات العربية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استقر سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي بينما  انخفض  سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه.

 

 

وأظهرت تعاملات البنك المركزي، أن سعر صرف الريال السعودي أنهي تعاملات الأسبوع الماضي على استقرار عند مستويات 4.17 جنيه للشراء 4.20 جنيه للبيع، كما  استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي خلال تعاملات نفس الفترة عند مستويات 4.26 جنيه للشراء و4.29  جنيه للبيع.

 

وبالنسبة لسعر سعر صرف الدينار الكويتي  فقد سجل تراجعا بقيمة 4 قروش فى سعر الشراء بينما ارتفع سعر البيع نحو 7 قروش  ؛ ليسجل مستويات 51.39 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع مقابل مستويات 51.43 جنيه للشراء 51.87 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

 

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