نشرة حوادث "الفجر": النائب العم يأمر بحبس والدي طفل عذبا ابنهما وأجبراه على التدخين وتعاطي مخدرات

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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:



وقع من القطار".. مصرع شاب دهسًا في العياط



لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار إثر سقوطه منه، اليوم السبت بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



النائب العم يأمر بحبس والدي طفل عذبا ابنهما وأجبراه على التدخين وتعاطي المواد المخدرة



امرت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس والدي طفل احتياطيًّا عذبا ابنهما وأجبراه على التدخين وتعاطي المواد المخدرة.



مأساة طالب عقره كلب بأمر صاحبه في إمبابة.. وشقيقته لـ"الفجر": عمرنا ما هنقبل ثمن دمه



صباح الأربعاء الماضي، لحظة وصل "محمود" شاب عشريني العمر، إلى موقف البوهي لسيارات الأجرة، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، ليستقل ميكروباص لتوصيله إلى إحدى الجامعات الخاصة، قبل إنعقاد لجنة امتحانه بكلية الهندسة، دون معرفة ما ينتظره في ذلك اليوم المشؤوم.



