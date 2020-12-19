والد الطفل صاحب فيديو "محمد وبسنت": "توبة إني أعمل كده تاني"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه حسام الشرقاوي، والد الطفل محمد حسام، صاحب مقطع الفيديو الشهير محمد وبسنت الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذارًا إلى المواطنين، قائلًا "توبة إني أعمل كده تاني".

وقال "الشرقاوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" اليوم السبت: "أنا مش بتاجر في ابني، وكل الهدف إن كلامه سابق سنه وضحكني وحبيت أشارك ده مع أهلي".

وأضاف "والله أنا ما كنت بببحث عن تريند، انا بتأسف لكل الناس اللي الفيديو ضايقهم، أنا غلطت وعارف غلطتي وتحت أمر النيابة العامة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبقول لكل الناس مش هعمل أي فيديوهات تضايق حد".

وفي تصريحات سابقة اعتذر المطرب الشعبى حسام الشرقاوى والد الطفل محمد، عن الفيديوهات التى انتشرت لابنه وقصة "بسنت ومحمد"، وقال، "أشكر مجلس الأمومة والطفولة.. انتوا كده بتحافظوا على الأطفال والأجيال، ولكنى كنت أصور الفيديوهات لينا، ولا أعرف أن الفيديوهات ستنتشر، فمحمد يتحدث عن الأمر منذ عامين، ماعرفش اللى خلانى أعمل كده، وأنشر على الفيس بوك"

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، ليس هناك أى حفلة أو "بوست"، على الفيس بوك، ولا أستغل ابنى على يوتيوب، وما جعل أقول ذلك أننى أقرأ معايير الفيس بوك جيدا، ما شجعنى أن "يوتيوب"، يشجعنى على الفيديوهات برسالة "أحسنت".

وتابع، "أنا مليونير ومرتاح وشقتى فى جامعة الدول العربية، وعملت كده من باب الفكاهة، ولما فرحت وضحكت من الفيديوهات، نشرت الفيديوهات على الفيس بوك"

وتابع، "أشكر مجلس الأمومة والطفولة على الاجراءات التى اتخذوها.. محمد عايش عيشة مرفهة جدا. ولو عرف انى ممكن أتسجن هيعيط لمدة أسبوع.. وممكن يحصله حاجة.. هو عارف انه ترند لكن ماقدرش أقوله أن فى بلاغات ضد والده"

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