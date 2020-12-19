جونسون: إجراءات الحجر الصحي الجديدة مؤلمة ولكنها ضرورية جدا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن إجراءات الحجر الصحي الجديدة المتعلقة بتفشي كورونا في البلاد، "قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية جدا".

 

جونسون: إجراءات الحجر الصحي الجديدة مؤلمة ولكنها ضرورية جداصحيفة: جونسون يستدعي كبار الوزراء لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من كورونا

وقال: "سنغير إجراءات الحجر ونرفعها إلى المستوى الرابع، عقب الانتشار الكبير للفيروس خاصة السلالة الجديدة منه التي ظهرت مؤخرا في لندن وضواحيها وبعض المدن في جنوب شرقي البلاد".

 

وأضاف: "سنعيد النظر فيما هو مسموح به خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.. هناك عائلات عديدة ستمنع من الالتقاء بأقاربها كما كان متوقعا".

 

وتابع: "الإجراءات لا تقتصر على المملكة المتحدة وحسب بل تشمل دولا أوروبية أخرى اتخذت خطوات مماثلة، خاصة مع هذا التجدد والتغير الذي يشهده الفيروس".

 

وأوضح أن "السلالة الجديدة للفيروس تنتشر بوتيرة سريعة وتفوق بنسبة 70% (كوفيد – 19) الأصلي، لكن تأثيرها أقل خطورة على صحة المصابين".

 

وأشار إلى أن الاجراءات الجديدة بالمستوى الرابع سيشرع في تطبيقها ابتداء من يوم غد الأحد في معظم أرجاء البلاد لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.

 

ونوه إلى "إلحاح السلطات الصحية والطبية على تكثيف التطعيم واستخدام ما هو متوفر من لقاح فايزر في المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك عند العيادات الطبية".

 

ودعا جونسون مواطنيه إلى تلبية النداء في حال تلقى الشخص اتصالا من القطاع الصحي لأخذ جرعته من اللقاح، مشيرا إلى أن "350 ألف شخص تلقوا اللقاح منذ الشروع في عمليات التطعيم الأسبوع الماضي".

 

من جهتها، أعلنت الوزيرة الأولى لإسكتلندا نيكولا ستيرجن، عن موافقتها على رفع الاجراءات إلى المستوى الرابع في المقاطعة، وأن يتم تطبيقها لثلاثة أسابيع متتالية.

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عمليات التطعيم سلالة جديدة من كورونا

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