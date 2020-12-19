أبو شقة: مصر لا تقبل التدخل في شئونها والقضاء المصري مستقل (فيديو)

Advertisements



قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن حزب الوفد أصدر بيان يشجب التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في ملف حقوق الإنسان بمصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن هناك قضاء ممثل في النيابة العامة التي تباشر التحقيقات، مؤكدا أن القضاء المصري له تاريخ ناصع ومشرف فالقضاء المصري قضاء مستقل والقاضي يحكم بها يمليه الضمير وما يمليه الضمير.



وكشف بهاء الدين أبو شقة، أن هناك لجنة لحقوق الإنسان داخل مجلس النواب والشيوخ فهناك لجان متخصصة وفقا للقانون المصري فالنيابة العامة تشرف على السجون وتقوم بالتفتيش المفاجئ للسجون وتستمع إلى أي ملاحظات أو شكاوى وتثبتها ويتم ذكر ذلك في محضر.



وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الانتخابات البرلمانية أجريت وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتساءل بهاء الدين أبو شقة أين البرلمان الأوروبي من الإرهاب وقتل الأبرياء في تعليقه على تقرير مجلس النواب الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر لا تقبل التدخل في شئونها.





