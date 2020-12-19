أول تعليق من أنشيلوتي بعد فوز إيفرتون على أرسنال

أبدى مدرب فريق إيفرتون كارلو أنشيلوتي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق 2-1 أمام آرسنال، في الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، على ملعب " جوديسون بارك ".

وقال أنشيلوتي عقب نهاية المباراة:"لقد قدمنا ​​أداءً جيداً في المباريات القليلة الماضية، كان الأداء رائع ونتائج رائعة، لقد أظهرنا المزيد من الاتساق ".

وأضاف:" هذا الموسم بدأنا بشكل جيد، ثم مررنا بلحظة صعبة، لكنني الآن سعيد، لدينا لاعبون رائعون في الكرات الثابتة، نسجل الكثير من الأهداف، نعمل على ذلك لأننا خطرين للغاية".

وأردف:" نحن سعداء جداً؛ مركزنا في الجدول جيد جداً (المركز الثاني مؤقتاً)، لكن كما قلت الأسبوع الماضي نحن لسنا في نهاية الموسم، علينا مواصلة القتال".