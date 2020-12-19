أول تعليق من أنشيلوتي بعد فوز إيفرتون على أرسنال
السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:32 م
الفجر الرياضي
Advertisements
أبدى مدرب فريق
إيفرتون كارلو أنشيلوتي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق 2-1 أمام آرسنال، في الجولة
الرابعة عشر من البريميرليج، على ملعب " جوديسون بارك ".
وقال أنشيلوتي
عقب نهاية المباراة:"لقد قدمنا أداءً جيداً في المباريات القليلة الماضية، كان
الأداء رائع ونتائج رائعة، لقد أظهرنا المزيد من الاتساق ".
وأضاف:" هذا
الموسم بدأنا بشكل جيد، ثم مررنا بلحظة صعبة، لكنني الآن سعيد، لدينا لاعبون رائعون
في الكرات الثابتة، نسجل الكثير من الأهداف، نعمل على ذلك لأننا خطرين للغاية".
وأردف:" نحن
سعداء جداً؛ مركزنا في الجدول جيد جداً (المركز الثاني مؤقتاً)، لكن كما قلت الأسبوع
الماضي نحن لسنا في نهاية الموسم، علينا مواصلة القتال".