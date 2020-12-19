"قارئة الفنجان".. أبلكيشن يقلب حياة أحمد فهمي ونجوم العالم العربي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يدخل الفنان أحمد فهمي دائرة الرعب عبر مسلسل جديد يحمل اسم «قارئة الفنجان» للسيناريست إياد صالح الذي استطاع الغوص في رحلة الرعب المصحوب بالتكنولوجيا المستتخدمة حاليا في مجالاتنا.

«قارئة الفنجان».. مسلسل عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب «ابلكيشن» اسمه «قارئة الفنجان» في قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في تراثنا العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في حياتنا من خلال «أبلكيشن» لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.

ويجتمع نخبة من نجوم الفن المصري والعربي في الملسلسل وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

المسلسل انطلق تصويره منذ أسبوعين في بيروت استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد «قارئة الفنجان» التجربة الثانية لمحمد جمعة في عالم الرعب بعد فيلم «أحلام حقيقية».

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