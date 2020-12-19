محمود عبدالمغني يشوق جمهوره للحلقة الجديدة من مسلسل "خيط حرير"

Advertisements

شوق الفنان محمود عبدالمغني للحلقة الجديدة من مسلسل "خيط حرير".



ونشر عبدالمغني صورة له من كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق على الصورة وكتب : انتوا فاكرين على سهل أوي كده.. استنوا حلقة بكرة لن شاء الله تعجبكم.



خيط حرير" يشارك في بطولته مع الفنانة مي عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وياسمين رحمي، ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.



العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.