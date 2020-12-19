خيرى رمضان : الشيشة كارثة كبيرة ورجعت تانى فى كافيهات كتير

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامى خيرىة رمضان، إن الناس أصبح لديها استهتار فى أزمة كورونا، صحيح أننا فى وضع آمن، و"ربنا ساترنا"، ولكن الأعداد تزيد، وأتلقى مكالمات من مصابين، يبحثوا عن مستشفيات تستوعب، و"الشيشة رجعت تانى"، بسبب من أصحاب الكافيهات والمقاهى، و"ديه كارثة كبيرة"، فمنذ عدة شهور كانت بعض المقاهى تخصص أجزاء صغيرة للشيشة، ولكن الآن منتشرة.

وأضاف رمضان خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس أن مجلس الوزراء منع الشيشة تماما، ووزارة الصحة تحذر، فالبعض "يموت فجأة"، والفيروس أصبح مجهول، فمنتخب الشباب أصيب بالكورونا، فالأعداد وصلت لأكثر من 600 فى اليوم

من جانبها قالت الإعلامية كريمة عوض، "الصحة أهم شيء فى الدنيا.. وعلينا أن نحافظ على أنفسنا. وعلى الجميع أن يتعامل مع المقاهى التى توفر الشيشة للزبائن".

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