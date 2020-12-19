هانى شاكر: منير تعرض لوعكة بسبب مجهوده فى تسجيل ألبومه الجديد (فيديو)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن محمد منير ليس فنان كبير له بصمة فنية كبيرة فى العالم العربى فحسب، ولكنه صديق عزيز وشخصى، ولا أنسى مواقفه معايا، وهو شخص جدع و"ابن بلد"، وأتمنى أن يكون بصحة جيدة.

وأضاف شاكر خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، فى بداية ترشحى للنقابة كان منير من أوائل الفنانين الذين دعمونى، بالإضافة إلى محمد حلو، ودائما يلبى لى أى طلب خاصة بالنقابة، وصداقتى به من زمن طويل، وشعرت بأنه مهتم بالنقابة، ومهتم بتواجدى على مقعد النقيب، وهى مسئولية كبيرة، كنت بحاجة لدعم الفنانين الكبار، وهو دائما يقول ذلك حفاظا على الشكل العام وقيمة مصر وتاريخها الفنى.

وتابع شاكر، الفنان محمد منير بصحة جيدة، وتواصلت معه بشكل شخصى، وهو فى فترة استجمام، وتعرض لوعكة نتيجة جهد بذله أثناء تسجيل ألبومه الجديد، ولا يوجد أى شيء يدعو للقلق، وأتمنى ألا يستجعل على العودة، حتى يعود لنا بألف سلامة.

أخبار تهمك

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

منافس الأهلي المحتمل.. أولسان هيونداي خامس المتأهلين لكأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

تحسبًا لرحيله.. الزمالك يُحدد بديل مصطفي محمد

منذ ساعة الا ربع

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ ساعة و 16 دقيقة

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان