"الطفولة والأمومة": واقعة "بسنت ومحمد" غير مقبولة وأحيلت للنيابة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، لا نتفق مع أى أب يخرج ابنه صاحب الـ 9 سنوات للحديث عن البنت التى يحبها، وغير مقبول أن تنتشر هذه القصة فى مجتمعنا، وهذا نوع من العنف الذى يتعرض له الأطفال، فنحن أمام واقعة طفل يستغل تجاريا من والده، حتى يجنى أرباح، والنيابة ستحقق فى الواقعة.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، براءة الطفل تقتل بسبب هذه الوقائع، فالطفل يقول ألفاظ لا يجب أن يقولها، فنحن لسنا ضد أن يقول الطفل رأيه، وهذا أمر جيد وراقى، ولكن فى حدود وبدون استغلال، فإذا كانت البنت "بسنت" حقيقية، فهذا يعتبر "تشهير".

وتابع، لدينا واقعتين، الأولى لم تكن فيديوهات، ولكنه "بوست"، على فيس بوك، عن نفس طفل سيغنى أغنية غير مقبولة، ثم فوجئنا بالفيديوهات المنتشرة لمحمد وبسنت، والأب يقوم بالنشر على فيس بوك، بداعى أنه لديه موهبة ورومانسى.

وأردف، سعيد بإعتذار الأب، ونتمنى للطفل مستقبل جيد وأن يستمتع بموهبته، وأتفهم ذلك، وهو محل تقدير، ولكن كل ما فى الأمر أن القصة أحيلت للنيابة.

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