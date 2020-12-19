صاحبة واقعة "بسنت ومحمد": أنا مليونير ومش محتاج فلوس وبعتذر عن فيديوهات ابني (فيديو)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أعتذر المطرب الشعبى حسام الشرقاوى والد الطفل محمد، عن الفيديوهات التى انتشرت لإبنته وقصة "بسنت ومحمد"، وقال، "أشكر مجلس الأمومة والطفولة.. انتوا كده بتحافظوا على الأطفال والأجيال، ولكنى كنت أصور الفيديوهات لينا، ولا أعرف أن الفيديوهات ستنتشر، فمحمد يتحدث عن الأمر منذ عامين، ماعرفش اللى خلانى أعمل كده، وأنشر على الفيس بوك"

وقال فى مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، ليس هناك أى حفلة أو "بوست"، على الفيس بوك، ولا أستغل ابنى على يوتيوب، وما جعل أقول ذلك أننى أقرأ معايير الفيس بوك جيدا، ما شجعنى أن "يوتيوب"، يشجعنى على الفيديوهات برسالة "أحسنت".

وتابع، "أنا مليونير ومرتاح وشقتى فى جامعة الدول العربية، وعملت كده من باب الفكاهة، ولما فرحت وضحكت من الفيديوهات، نشرت الفيديوهات على الفيس بوك"

وتابع، "أشكر مجلس الأمومة والطفولة على الاجراءات التى اتخذوها.. محمد عايش عيشة مرفهة جدا. ولو عرف انى ممكن أتسجن هيعيط لمدة أسبوع.. وممكن يحصله حاجة.. هو عارف انه ترند لكن ماقدرش أقوله أن فى بلاغات ضد والده".

أخبار تهمك

منافس الأهلي المحتمل.. أولسان هيونداي خامس المتأهلين لكأس العالم للأندية

منذ ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعة و نصف

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعتين

عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

زيدان يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ ساعتين

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ 34 دقيقة

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ نصف ساعة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان