الزراعة تنتهي إنشاء أول قاعدة بيانات للثروات والداجنة والحيوانية والسمكية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ترخيص 370 مزرعة للإنتاج الحيوانى والداجنى، وتعمل على الانتهاء من خطة إنشاء قاعدة بيانات للثروات الحيوانية والداجنة والسمكية.


وقال الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة نجح في ترخيص 370 مزرعة، ليستخدم هذه البيانات في تطوير إنتاج الثروات الداجنة والسمكية والحيوانية.


وأوضح غانم، ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تعمل بكل طاقتها للسباق الزمن من أجل إنشاء أول قاعدة بيانات تشمل كل مزارع ومربى الثروات السمكية والداجنة والحيوانية، لافتا إلى أهمية هذه البيانات في إعطاء تراخيص المزارع ومساندة المربين.



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