بعد فوزه بأفضل مذيع.. عمرو أديب يهدي الجائزة إلى هؤلاء

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته لفوز برنامجه في إحدى الاستفتاءات كأفضل برنامج "توك شو"، وفوزه بأفضل مذيع لعام 2020، مشيرا إلى أن فريق عمله لا يتغير عندما ينتقل من قناة لأخرى، معقبا: "إحنا فريق رحالة".

وأهدى "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، جائزتي أفضل برنامج "توك شو"، وأفضل مذيع إلى الراحل شريف السقا مخرج البرنامج والذي توفى خلال هذا العام، والراحلة الفنانة رجاء الجداوي والذي توقت خلال 2020 إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ووجه رسالة إلى مخرج برنامجه الراحل، "إنت أكيد شايفنا وسعيد ومبسوط وراضي عني وبشكرك"، مضيفا مخاطبا الفنانة رجاء الجداوي، "إنتي واحدة من أسباب نجاح البرنامج.. أتمنى تكوني يا أبلتي سعيدة ومبسوطة بيا، دايما كنتي بتشجعيني".

وأضاف أن دوره في نجاح البرنامج لا تتعدى 20%، حيث أن نجاح البرنامج عمل مشترك، متابعا: "اللي مش بعرف اعمله في الزمالك بعمله في البرنامج".

ووجه التحية لإدارة قناة "إم بي سي مصر"، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يختم حياته المهنية في هذه المجموعة، لافتا إلى أن المستشار تركي آل الشيخ هو من رشحه للعمل بالقناة، متابعا: "المستشار تركي آل الشيخ قالي وقتها طول رقبتي، وده بالنسبة ليا عهد، أنا ورايا جيش بيشتغل". 

وأضاف أنه تم اختبار البرنامج في مواقف سياسية حرجة، وكانوا على قدر المواقف، لافتا إلى أن العاملين بالبرنامج له، متابعا: "شغلانة مش سهلة، ومخاطرها كتيرة.. وعلى مدار العشر سنوات الماضية عدد مذيعي التوك شو اللي كملوا ميزدوش عن 10.

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