141 ألف طن صادرات العنب المصرى لأسواق أوربا (فيديو)

Advertisements

بلغت لأول مرة هذا العام صادرات مصر من العنب المصرى 141 ألف طن بقيمة مالية تجاوزت الـ 3.6 مليار جنيه، ليحتل المرتبة الثالثة من أجمالي الصادرات الزراعية بعد البطاطس والموالح.





وقال الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن إنتاج العنب بمختلف أنواعه بلغ 141 ألف طن ليحتل تصدير العنب المصرى المرتبة الثالثة في إجمالى صادرات مصر الزراعية، لافتا إلى أن العنب المصرى اجتاح أسواق عدد كبير من الدول الأوروبية.





وأوضح غانم، أن العنب المصرى، نجح في اجتياز اشتراطات التصدير لدول الإتحاد الاوروبى وانجلترا والدول العربية، كما يتم تصديره للصين وفيتنام وتايلاند والأرجنتين إحدى دول أمريكا اللاتينية بحسب اتفاقية الميركوسور وهى التعاون الاقتصادى وتنفيذ الإعفاءات الجمركية بين دول أمريكا اللاتينية وبين مصر.





