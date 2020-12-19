ترامب يتهم الصين باختراق المؤسسات الأمريكية

اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الصين بالوقوف وراء عمليات اختراق المؤسسات الأمريكية الأخيرة.

وقال ترامب عبر تغريدة له على موقع "تويتر: "الاختراق الإلكتروني أكبر بكثير من الواقع في وسائل الإعلام الكاذبة، لقد تم إخباري عن الحادث بالكامل وكل شيء تحت السيطرة، روسيا.. الإعلام يتهم روسيا.. لأن وسائل الإعلام الرئيسية - ولأسباب مالية في الغالب - تتهرب من مناقشة إمكانية أن تكون الصين هي التي تقف وراء ذلك".

وأضاف: "كان من الممكن أيضا أن تكون هناك ضربة على آلات التصويت السخيفة لدينا أثناء الانتخابات، التي تظهر بوضوح أنني حققت فوزا كبيرا فيها، الأمر الذي يشكل إرباكا أكبر بالنسبة للولايات المتحدة".

وكانت وسائل إعلام أمريكية اتهمت روسيا بالضلوع في عمليات القرصنة الأخيرة التي استهدف مؤسسات أمريكية، وهو الأمر الذي نفاه الكرملين.