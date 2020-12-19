الموت يفجع الفنان حامد الشراب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الفنان حامد الشراب عن وفاة خالته التي رحلت عن عالمنا منذ قليل.

ونشر حامد صورة جمعتهما عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وودعها بكلمات مؤثرة وكتب : لله ما أخذ ولله ما أعطى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. إن لله وإن إليه راجعون.. خالتي حبيبتي وروحي أطيب قلب ..ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مرضك في ميزان جسناتك ويصبرنا على فراقك يارب.

والجدير بالذكر أن حامد الشراب خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل" عمر ودياب "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.

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