"الطائفة الإنجيلية" تعلق احتفالات رأس السنة

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أكد القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية أنه تقرر تعليق الاحتفالات بكافة الكنائس والسماح بالصلاة يوم الأحد.



وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON":أن حضور الجنازات يقتصر على أسرة المتوفي فقط ولاتعقد أية عزاءات في قاعات المناسبات مناسبة، وفيما يخص الأفراح يتم قصر مراسم الزواج على حضور أسرتي العريس والعروس لمن يرغب في ذلك، ومن لم يوافق على هذه الشروط لن يكون هناك أفراح.



وأكمل: "تقرر تعليق الاحتفالات وإقتصارها على صلاة الاحد، وسنقرر استمرار الإجراءات حال تصاعد وتيرة الوباء بالتنسيق مع الكنائس، ومع إتجاهات الدولة ورصد المؤسسات لانتشار المرض، ولن نتردد في إتخاذ قرارات حاسمة في أي وقت فالاهم في المقدمة صحة المواطن خاصة وأن الاصابات بكورونا أدت إلى وفاة 5 قساوسة "