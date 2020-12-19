"المنشآت الفندقية": احتفالات رأس السنة قاصرة على العشاء المميز والبرامج الترفيهية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
علق علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر على قرار وزارة السياحة بإلغاء احتفالات راس السنة داخل الفنادق قائلًا: " القرار من قبل السياحة اتخذ في أطار توخي الحذر من عدم تزايد أعداد الإصابات"، مشيرا إلى أن الاحتفالات التي تم إلغائها هي الحفلات الغنائية والمهرجانات الثقافية والسياحية.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أن محافظة البحر الأحمر قامت بإلغاء كافة تعاقداتها فيما يخص بند احتفالات رأس السنة منذ بداية الموسم الشتوي وليس الأن فقط؛ لكن هذا لايمنع وجود عشاء مميز في ليلة راس السنة بالإضافة للبرامج الترفيهية المعتادة اليومية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المحددة مسبقا من وزارة الصحة ".

وواصل: " إلغاء الحفلات الغنائية والمهرجانات نتيجة طبيعتيها وصعوبة السيطرة عليها وتطبيق الإجراءات الاحترازية عليها أما بالنسبة للمطاعم والعشاء المميز المعتاد في ليلة رأس السنة فهو يخضع للاجراءات الاحترازية منذ بداية فتح الفنادق وفقًا لقرار وزارة السياحة والقرار يشمل كافة المحافظات بما فيها القاهرة وأسوان وليس هناك أي حفلات بها مطربين أو راقصات ".

أخبار تهمك

زيدان يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ 33 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 3 ساعات

منافس الأهلي المحتمل.. أولسان هيونداي خامس المتأهلين لكأس العالم للأندية

منذ ساعة

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعة و نصف

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ ساعتين

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ 37 دقيقة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان