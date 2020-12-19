"المنشآت الفندقية": احتفالات رأس السنة قاصرة على العشاء المميز والبرامج الترفيهية

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علق علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر على قرار وزارة السياحة بإلغاء احتفالات راس السنة داخل الفنادق قائلًا: " القرار من قبل السياحة اتخذ في أطار توخي الحذر من عدم تزايد أعداد الإصابات"، مشيرا إلى أن الاحتفالات التي تم إلغائها هي الحفلات الغنائية والمهرجانات الثقافية والسياحية.



وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أن محافظة البحر الأحمر قامت بإلغاء كافة تعاقداتها فيما يخص بند احتفالات رأس السنة منذ بداية الموسم الشتوي وليس الأن فقط؛ لكن هذا لايمنع وجود عشاء مميز في ليلة راس السنة بالإضافة للبرامج الترفيهية المعتادة اليومية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المحددة مسبقا من وزارة الصحة ".



وواصل: " إلغاء الحفلات الغنائية والمهرجانات نتيجة طبيعتيها وصعوبة السيطرة عليها وتطبيق الإجراءات الاحترازية عليها أما بالنسبة للمطاعم والعشاء المميز المعتاد في ليلة رأس السنة فهو يخضع للاجراءات الاحترازية منذ بداية فتح الفنادق وفقًا لقرار وزارة السياحة والقرار يشمل كافة المحافظات بما فيها القاهرة وأسوان وليس هناك أي حفلات بها مطربين أو راقصات ".

