بدء حجز وحدات الإسكان المتميز بمدينة رشيد الجديدة.. اعرف المواعيد والشروط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء الحجز الإلكترونى لـ564 وحدة سكنية بالإسكان المتميز، فى مدينة رشيد الجديدة، صباح اليوم الأحد، ومن المقرر أن تستمر عمليات الحجز حتى يوم الثلاثاء 22 ديسمبر الحالي.





وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عملية الحجز الإلكتروني لـ 564 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز، ذي الطابع الساحلي، بمدينة رشيد الجديدة، بمساحات تتراوح من 90 مترا مربعا، إلى 93 مترا مربعا، ستبدأ من الساعة 10 صباح الأحد 20 ديمسبر 2020، وحتى الساعة 11:59 من مساء يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، الخاص ببنك التعمير والإسكان.





وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم تخصيص الوحدات بنظام أسبقية الحجز "Online" على الموقع.





آليات وكيفية التسجيل

وعن آليات وكيفية التسجيل، أوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، أن العميل يدخل على الموقع الإلكترونى بالرقم القومى وكلمة المرور لإجراء عملية الحجز، بدءا من الساعة العاشرة من صباح الأحد وحتى الساعة 11:59 من مساء يوم الثلاثاء 22 ديسمبر الحالي.





وأضاف "هلال"، أن العميل ستظهر له شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: "المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة"، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.





طريقة السداد

ووقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، إنه فى حالة حجز الوحدة، يتم استكمال سداد نسبة 20% من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، بجانب سداد 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكتروني، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، وكذا سداد مبلغ 10 آلاف جنيه 6 دفعات ربع سنوية متساوية، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن 3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصرى وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% + 5.0% مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل التعامل بنظام التمويل العقاري يتم السداد وفقا لمبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري وتعديلاتها ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الموجودة بكراسة الشروط لحين الحصول على المنح.





شروط الحجز

وأوضح هلال شروط الحجز والاشتراطات العامة، التىتتمثل فيما يلى:

- يشترط في المتقدم للحجز، أن يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية.





- أن يكون للمتقدم أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية.





- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر"، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز أو التخصيص.





- تعتبر أحكام القانون رقم (59 ) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذا أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن والقانون (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نصٌ فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، والوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز هو بمثابة الموافقة النهائية على هذه الشروط، بجانب أنه ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للقواعد المعمول بها بالهيئة، وكذا كافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن.





إنجازات الإسكان فى عهد الرئيس السيسى