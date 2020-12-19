تعرف على مباريات وحكام الأحد بدوري الناشئين 2004 بالمنوفية
السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:10 م
مصطفى الجندي
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يقام الأحد أربعة مباريات في إفتتاح مسابقة دوري الناشئين مواليد 2004 لكرة القدم بالمنوفية.
ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :
1- جمهورية شبين مع غزل شبين ملعب ميت خلف الساعة 12 : أحمد ماجد، وماجد مرسي، وعبد الغني عياد.
2- شباب تلا مع النجوم ملعب تلا الساعة 2 : أحمد نبيل، ومحمد عبد العظيم، نادر رضا.
3- ميت خاقان مع الشهداء الساعة 1 : ندى ناجي وأحمد ساهر وأمجد ماهر.
4- سرس الليان والسلام الساعة 1 : عبد الله حبيب وطارق الشهدي ومحمد عاطف.
ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :
1- جمهورية شبين مع غزل شبين ملعب ميت خلف الساعة 12 : أحمد ماجد، وماجد مرسي، وعبد الغني عياد.
2- شباب تلا مع النجوم ملعب تلا الساعة 2 : أحمد نبيل، ومحمد عبد العظيم، نادر رضا.
3- ميت خاقان مع الشهداء الساعة 1 : ندى ناجي وأحمد ساهر وأمجد ماهر.
4- سرس الليان والسلام الساعة 1 : عبد الله حبيب وطارق الشهدي ومحمد عاطف.