برفقة زوجته.. محمود حجازي يغازل جمهوره عبر "إنستجرام"

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خطف الفنان محمود حجازي الأنظار في أحدث ظهور له برفقة زوجته عبر موقع إنستجرام.



وشارك حجازي منذ قليل جمهوره ومحبيه بصورة جديدة تجمعه بزوجته الإعلامية أسما شريف منير ، وذبك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه ومن أبرز التعليقات "ربنا يحميكم ويخليكم لبعض".



وعلق حجازي على الصورة وكتب : حول الليلة الماضية مع عائلتي الجميلة.



يذكر أن آخر أعمال محمود حجازى هو مسلسل لما كنّا صغيرين خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎



"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.