شكراً أستاذي.. وفاء عامر في أحدث ظهور لها مع الفنان محمد صبحي

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أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بتكريمها في احتفالية 50 سنة فن للفنان الكبير محمد صبحي.



ونشرت وفاء عامر صورة لها برفقة الفنان محمد صبحي من حفل التكريم ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وعلقت على الصورة وكتبت : شكراً أستاذي الفنان الكبير محمد صبحي.



والجدير ذكره أن آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "سكن البنات" وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.



يشار أن مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.

