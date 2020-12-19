أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التعليق على تصريحات محمد صلاح بخصوص إمكانية رحيله عن الريدز لأحد قطبي الكرة الإسبانية.

وفاز ليفربول اليوم على فريق كريستال بالاس بسباعية، سجل منها الدولي المصري صلاح هدفين ليعتلي صدارة الهدافين برصيد 13 هدفا.

وقال الألماني كلوب في تصريحات صحفية، أنه لا يتعمد إثارة غضب صلاح بأي شكل من الأشكال، مؤكدا على أهميته في حساباته دائما، ورافضا التعليق على تصريحاته بشأن إمكانية رحيله للدوري الأسباني.

وأضاف، أن صلاح شارك في الـ4 مباريات الأخيرة وجلوسه على دكة البدلاء هذا أمر ليس غريب، ويحدث مع جميع اللاعبين في مختلف الأندية على مستوى العالم.

ويتصدر الريدز ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني توتنهام الذي يمتلك 25 نقطة.

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