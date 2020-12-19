بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقرت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح، على تعديل عقد محمد شريف لاعب الفريق بعد تألقه خلال المباريات الأخيرة مع المارد الأحمر .

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في ثاني جولات الدوري الممتاز، سجل محمد شريف منها هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي WE السلام.

 

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع اللاعب عقب مباراة سونيديب، بخصوص تعديل عقده ليكون ضمن الفئة الأولى بالمارد الأحمر.

 

واستقر الجهاز الفني للأهلي على الدفع باللاعب في مركز المهاجم خلال المباريات القادمة، في ظل غياب مهاجم الفريق مروان محسن للإصابة.

 

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي غدا للنيجر في الثانية ظهرا، استعدادا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

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