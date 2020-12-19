نشأت الديهي يكشف عن تغييرات جذرية في قناة "الجزيرة" القطرية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تغييرات جذرية في قناة الجزيرة القطرية بترحيل القيادات التي لها ميول إخوانية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه تم إصدار قرار داخلي من أحمد سالم اليافعي مدير قناة "الجزيرة" بإحداث تغييرات جذرية وهامة داخل القناة، اولها تعيين محمد معوض، مديرًا للتحرير والأخبار بالقناة، وهو مصري وكان يعمل مراسل في الولايات المتحدة الامريكية وهو موضوعي ومهني، ويحمل رسالة دكتوراه، وكان يسبقه في المنسب شخص إخواني فلسطيني.

وتابع، أنه تم تعيين رائد فقيه، بإدارة التخطيط في الجزيرة وهو شخص ملحد مكان شخص إخواني، وتعيين أمام الله غنيم مصري مكان فلسطيني، يُدعى ماجد خضير، متسائلًا: "هل هذه التغيرات تمهيدًا للمصالحة، وتغيير السياسة التحريرية للقناة؟"، موضحًا أن هناك تغيير لسياسة "الجزيرة" في الحديث عن المملكة العربية السعودية بينما هناك استمرار للهجوم على مصر والإمارات.

أخبار تهمك

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

منافس الأهلي المحتمل.. أولسان هيونداي خامس المتأهلين لكأس العالم للأندية

منذ ساعة

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ 35 دقيقة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعة و نصف

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعتين

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ نصف ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان