نشأت الديهي يكشف عن تغييرات جذرية في قناة "الجزيرة" القطرية



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه تم إصدار قرار داخلي من أحمد سالم اليافعي مدير قناة "الجزيرة" بإحداث تغييرات جذرية وهامة داخل القناة، اولها تعيين محمد معوض، مديرًا للتحرير والأخبار بالقناة، وهو مصري وكان يعمل مراسل في الولايات المتحدة الامريكية وهو موضوعي ومهني، ويحمل رسالة دكتوراه، وكان يسبقه في المنسب شخص إخواني فلسطيني.



وتابع، أنه تم تعيين رائد فقيه، بإدارة التخطيط في الجزيرة وهو شخص ملحد مكان شخص إخواني، وتعيين أمام الله غنيم مصري مكان فلسطيني، يُدعى ماجد خضير، متسائلًا: "هل هذه التغيرات تمهيدًا للمصالحة، وتغيير السياسة التحريرية للقناة؟"، موضحًا أن هناك تغيير لسياسة "الجزيرة" في الحديث عن المملكة العربية السعودية بينما هناك استمرار للهجوم على مصر والإمارات.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تغييرات جذرية في قناة الجزيرة القطرية بترحيل القيادات التي لها ميول إخوانية.