هاني شاكر: منير تعرض لوعكة بسبب مجهوده فى تسجيل ألبومه الجديد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن محمد منير ليس فنان كبير له بصمة فنية كبيرة فى العالم العربى فحسب، ولكنه صديق عزيز وشخصي، ولا أنسى مواقفه معايا، وهو شخص جدع و"ابن بلد"، وأتمنى أن يكون بصحة جيدة.

وأضاف شاكر خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، فى بداية ترشحي للنقابة كان منير من أوائل الفنانين الذين دعمونى، بالإضافة إلى محمد حلو، ودائما يلبى لي أي طلب خاصة بالنقابة، وصداقتى به من زمن طويل، وشعرت بأنه مهتم بالنقابة، ومهتم بتواجدى على مقعد النقيب، وهى مسئولية كبيرة، كنت بحاجة لدعم الفنانين الكبار، وهو دائما يقول ذلك حفاظا على الشكل العام وقيمة مصر وتاريخها الفني.

وتابع شاكر، الفنان محمد منير بصحة جيدة، وتواصلت معه بشكل شخصي، وهو فى فترة استجمام، وتعرض لوعكة نتيجة جهد بذله أثناء تسجيل ألبومه الجديد، ولا يوجد أى شيء يدعو للقلق، وأتمنى ألا يستجعل على العودة، حتى يعود لنا بألف سلامة.

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