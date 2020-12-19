الجمعية الطبية العربية الأمريكية: لهذا السبب اللقاح الصيني أفضل من "فايزر" و"موديرنا"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور غسان سعيد، رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية، إن اللقاح الصيني هو أكثر أمانًا وفاعلية من لقاحات فايزر وموديرنا واكسفورد وسبوتنك وغيرها من اللقاحات التي حصلت على الموافقة الطارئة ضد فيروس كورونا.

وقال "سعيد" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن اللقاح الصيني هو لقاح يكون أجسام مضادة ضد كل أجزاء الفيروس.

وأضاف أن اللقاحات الأخرى كلها تكون مناعة ضد بروتين واحد من فيروس كورونا، ولذلك نظريا فاللقاح الصيني أفضل مائة في المائة لأن الحماية ستكون حماية كاملة وتكوين أجسام مناعة ضد كل تركيب الفيروس.

ونصح كل الدول العربية بتوفير أكبر كمية من اللقاحات، متوقعًا أن يكون هذا اللقاح موسمي مثل لقاح الأنفلونزا لأن كورونا من سلالة الفيروسات كثيرة التحورات التي ستستمر في التحور حتى يصبح فيروس موسمي مثل الأنفلونزا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أعلن أنه من المقرر أن تتوالى دفعات من لقاح كورونا من دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن وزيرة الصحة نقلت رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية والشعب المصري إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا خلال زيارتها لدولة الإمارات لتوريد الشحنة الأولى من لقاح "سينوفارم" إلى مصر.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة التقت بوزير الصحة الإماراتي اليوم وبحثوا خطة توريد دفعات من اللقاح إلى مصر

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