المغرب تعلن عن تسجيل 2833 إصابة جديدة بكورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت المغرب انها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2833 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 415 ألف و226 حالة إصابة بالفيروس.

 

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 55 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدئ الوباء إلى 6909 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 375 ألف و623، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 32 ألف و694 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عدد كورونا

أخبار تهمك

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

منافس الأهلي المحتمل.. أولسان هيونداي خامس المتأهلين لكأس العالم للأندية

منذ ساعة

زيدان يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

منذ 36 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ حوالي 3 ساعات

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ ساعتين

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعة و نصف

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ حوالي 3 ساعات

عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

منذ نصف ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعتين

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كورونا.. المغرب تسجل 1283 حالة إصابة جديدة بالفيروس

المغرب تسجل 1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 1537 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 1221 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 2423 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 2929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:29 م

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

أول رد فعل من كلوب على تصريحات محمد صلاح

10:00 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

07:33 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان