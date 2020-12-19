عاجل إصابة محمد الشرنوبي بفيرس كورونا

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نشر الفنان محمد الشرنوبي منشور جديد عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، وكتب فيه :"عملت مسحة كورونا و طلعت ايجابي ...و الحمدلله الاعراض خفت و اتحسنت جداً " .



حاز المنشور على الكثير من الاعجابات، وهلق الجمهور قائلاً:" ربنا يشفيك يارب ويعافيك" ، وكتب معجب آخر:" يارب تقوم بالسلامة اللهم الشفاء العاجل لك" .







وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد الشرنوبي في فيلم "قمر 14"، وهو من إخراج هادى الباجوري،

والفيلم يضم 5 حكايات، ويُشارك في الحكاية الأولى غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، والرابعة دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي، ومحمد علاء، ليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوي وشيرين رضا.

