عرض فيلم "ريما" بجميع دور العرض في هذا الموعد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الفنان محمد ثروت عن موعد عرض فيلمه الجديد والذي يحمل اسم"ريما".

ونشر ثروت البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق قائلاً:" فيلم ريما في جميع دور العرض يوم 32/12/2020 .. مستنينكم.

فيلم "ريما " تدور أحداثه حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق ام قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، فمن خلال الطفلة "ريما" والتي تدرك ما لا يعرفه الاخرون، نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك اسرار تلك الجرائم بين كل ابطال الفيلم لكن الاجابة ستظل لدى "ريما".

فيلم «ريما» بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، ايهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، احمد امام، اية سليم، منى جمال، احمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبد الحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير احمد عاشور، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن اخراج معتز حسام.

وفي سياق منفصل شارك محمد ثروت فى مسلسل "اللعبة" وعرض المسلسل في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.

ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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