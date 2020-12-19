البنك المركزي العراقي يخفض سعر الدينار 22.7% دفع واحدة أمام الدولار

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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خفَّض البنك المركزي العراقي من قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في مبيعات العملات الأجنبية للمصارف لتصبح 1460 ديناراً لكل دولار أمريكي، مقابل 1190 ديناراً لكل دولار أمريكي قبل هذا القرار؛ مما يعني خفض القيمة بنحو 22.7%.

وأشار بيان للمركزي العراقي نشرته وكالة رويترز، إلى أنَّ الخفض سيكون لمرة واحدة ولن يتكرر، وهو يهدف إلى دعم المالية العامة ومتطلبات الإنفاق العام.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أمس عن استيائها من تسريب بيانات الميزانية العامة للعام 2021، التي أظهرت ملامحها الاتجاه إلى خفض قيمة العملة أمام العملات الأجنبية، وخفض في الرواتب في ظلِّ الضغوط التي تتعرض لها موازنة الدولة.

وسارعت تلك التسريبات من اتخاذ المركزي قرار خفض قيمة الدينار لتبدأ في التنفيذ قبل الموعد المخطط له لحماية العملة من عمليات المضاربة.

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