نشأت الديهي: تقرير البرلمان الأوروبي "أحمق" ومكانه سلة المهملات

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي نشأت الديهي، على ما صدر في تقرير البرلمان الأوروبي، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أن هذا تدخل سافر سافل في شئون مصر الداخلية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن البرلمان الأوروبي دوره فقط إصدار توصيات غير ملزمة حتى لدول الاتحاد الاوروبي ولا يسن تشريعات أو قوانين، منوهًا بأن البرلمان الأوروبي الذي يرأسه كاتب صحفي إيطالي يساري لديه ميول يسارية واضحة، أصدر تقرير أحمق ضد الدولة المصرية.

وتابع، أن أعضاء البرلمان الأوروبي أوغاد وحمقا وكلاب تعوي ليل نهار؛ لكونهم تدخلوا في شان مصري يمس السيادة المصرية، مناشدًا نقيب الصحفيين، ونقيب المحامين بإصدار بيان للرد على تقرير البرلمان الأوروبي لكونه يتحدث عن وظائف منها المحامين والصحفيين، معقبًا: "دي بلدنا كلنا".

وأكد، أن هؤلاء يمارسوا حمق سياسي وبرلماني وليس أداء برلماني رصين بالتدخل في شئون دولة تراعي حقوق الإنسان الأساسية والاجتماعية، مشددًا على أن الحديث في أمر حقوق أصحاب المثلية الجنسية مرفوض من قبل الشعب المصري الذي لديه مبادئ وتقاليد وأعراف لا يمكن التفريط فيها، ومن يعبث بهذه الثوابت يلعب بالنار، محذرًا البرلمان الأوروبي: "لا تلعبوا بالنار"، مؤكدًا أن تقرير البرلمان الأوروبي تدخل سافر في شئون دولة ذات سيادة ومكانه سلة المهملات.

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