طبيب في مستشفى العزل: نسبة الوفيات في الموجة الثانية لكورونا أعلى من الأولى

Advertisements

قال أيمن ثروت، أستاذ التخدير والرعاية الحرجة بمستشفى العزل بالعبور بجامعة عين شمس، إنه لا يوجد اختلاف في أعراض فيروس كورونا بين الموجة الأولى والثانية.



وأضاف "ثروت" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن نسبة الوفيات أعلى في الموجة الثانية عن الموجة الأولى.



وأشار إلى أن الأعراض التنفسية في الموجة الثانية أعلى بكثير من الموجة الأولى والانتشار والشراسة أكثر، ولكن كل هذه ملاحظات غير مثبتة علميًا.



وأكد أن هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بصورة صحيحة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد البدء في تطعيم الأطقم الطبية باللقاح الصيني.



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أعلن أنه من المقرر أن تتوالى دفعات من لقاح كورونا من دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة.



وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن وزيرة الصحة نقلت رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية والشعب المصري إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا خلال زيارتها لدولة الإمارات لتوريد الشحنة الأولى من لقاح "سينوفارم" إلى مصر.



ولفت إلى أن وزيرة الصحة التقت بوزير الصحة الإماراتي اليوم وبحثوا خطة توريد دفعات من اللقاح إلى مصر