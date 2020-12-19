علاء عابد: تقرير البرلمان الأوروبي مدفوع الأجر من داعمي الإرهاب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب، إن البرلمان الاوروبي منتخب من 27 دولة، وبعض النواب داخل البرلمان يحصلوا على دعم من قطر وتركيا ونقريره عن حقوق الإنسان في مصر مغازله للبعض.

وتسأل "عابد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، هل البرلمان تناول قضايا اللاجئين ببعض الدول، والذين يتعرضوا للعنف الشديد، وحال مريضهم لا يسمح لهم بالدخول للمستشفيات، بينما اللاجئين في مصر يتعاملوا معاملات آدمية ويقيموا في منازل وليس مخيمات، ويدرسوا بالمدارس المصرية.

وتابع النائب الأول لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب، أن تركيا تقوم بحبس القضاة وقائدي الجيش، وقطر تمارس انتهاكات كبيرة ضد العمالة الموجودة لديها، بينما مصر التي تحارب الإرهاب لديها مؤسسات تعمل بشكل منضبط وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ثم المؤسسة التشريعية والقضائية، والبرلمان الأوروبي يريد أن يفرض وصايا على قضاء مصر الحر، مشددًا على أن المحبوسين في مصر محبوسين في قضايا جنائية. 

وأكد "عابد"، أن تقرير البرلمان الأوروبي يفتقد المهنية، فمهنية التقرير أن تكون من مصادر موثوقة وتكون مبنيه على معلومات صحيحة وموثقة، مشددًا على أنه كلما بدأت الدولة المصرية تتقدم يتم الهجوم عليها باستغلال ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التقرير منحاز لقطر وتركيا، متسائلًا: "هل يقبل الاتحاد الأوروبي الحديث عن المتهمين بالقتل والسرقة والحرق والتحريض على الإرهاب الموجودين في قطر وتركيا، وهل يستطيع أن يطالب بعودتهم للقاهرة وتسليمهم لمحاكمتهم"، مشددًا على أن هذا التقرير غير متوقع من الاتحاد الأوروبي، ويتحدث عن خيال، وهو تقرير مدفوع الأجر من تركيا وقطر الذين يدعموا الإرهاب.

أخبار تهمك

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

عرض سعودي يُهدد استمرار نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

منذ 19 دقيقة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

منافس الأهلي المحتمل.. أولسان هيونداي خامس المتأهلين لكأس العالم للأندية

منذ 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:59 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

قناة الأهلي تزف بشري سارة للجماهير الحمراء

08:30 م

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

07:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان