تعرف على نتائج الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

ترتيب المجموعة السابعة



1- كهرباء الإسماعيلية 9 نقاط

2- مياط 7 نقاط

3- القنطرة 6 نقاط

4- أبو شحاتة 6 نقاط

5- بورفؤاد 5 نقاط

6- الشهداء 5 نقاط

7- الرباط و الأنوار 5 نقاط

8- المطرية 4 نقاط

9- النوبة 3 نقاط

10- غزل دمياط 3 نقاط

11 - رأس البر 3 نقاط

12- ميت الخولي نقطتين

13- سماد السويس بلا نقاط

14- أبو صوير بلا نقاط

15- غزل السويس بلا نقاط

أقيمت السبت لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت تغييرات في بعض المراكز بجدول ترتيب المجموعة .- فاز فريق كهرباء الإسماعيلية على نظيره غزل السويس برباعية مقابل هدف ، ليعتلي الكهرباء القمة برصيد 9 نقاط ، فيما تجمد رصيد الغزل بلا نقاط .- فاز فريق النوبة على نظيره رأس البر برباعية مقابل لا شيء ، ليرتفع رصيد الفريق السويسي للنقطة 3 فيما تجمد رصيد رأس البر عند النقطة 3 .- فاز فريق المطرية بثنائية مقابل لا شيء ، على نظيره فريق القنطرة غرب ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، بينما تجمد رصيد 6 نقاط .- تعادل فريق بورفؤاد مع فريق الرباط و الأنوار سلبيا ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 5 بالمركز الرابع ، فيما وصل فريق رصيد الرباط للنقطة 5 بالمركز السادس .- فاز فريق أبو شحاتة من نظيره أبو صوير بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 6 ، فيما تجمد رصيد الأخير بلا نقاط .- فاز فريق دمياط على نظيره غزل دمياط بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 7 ، فيما تجمد رصيد الغزل عند النقطة 3 .- تعادل فريق الشهداء مع ميت الخولي سلبيا ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 5 ، فيما وصل رصيد الفريق الدمياطي للنقطة 2 .