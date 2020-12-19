تعرف على نتائج الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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أقيمت السبت لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت تغييرات في بعض المراكز بجدول ترتيب المجموعة .

- فاز فريق كهرباء الإسماعيلية على نظيره غزل السويس برباعية مقابل هدف ، ليعتلي الكهرباء القمة برصيد 9 نقاط ، فيما تجمد رصيد الغزل بلا نقاط .

- فاز فريق النوبة على نظيره رأس البر برباعية مقابل لا شيء ، ليرتفع رصيد الفريق السويسي للنقطة 3 فيما تجمد رصيد رأس البر عند النقطة 3 .

- فاز فريق المطرية بثنائية مقابل لا شيء ، على نظيره فريق القنطرة غرب ، ليرتفع رصيده للنقطة 4 ، بينما تجمد رصيد 6 نقاط .

- تعادل فريق بورفؤاد مع فريق الرباط و الأنوار سلبيا ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 5 بالمركز الرابع ، فيما وصل فريق رصيد الرباط للنقطة 5 بالمركز السادس .

- فاز فريق أبو شحاتة من نظيره أبو صوير بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 6 ، فيما تجمد رصيد الأخير بلا نقاط .

- فاز فريق دمياط على نظيره غزل دمياط بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 7 ، فيما تجمد رصيد الغزل عند النقطة 3 .

- تعادل فريق الشهداء مع ميت الخولي سلبيا ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 5 ، فيما وصل رصيد الفريق الدمياطي للنقطة 2 .

ترتيب المجموعة السابعة

1- كهرباء الإسماعيلية 9 نقاط
2-  مياط 7 نقاط
3- القنطرة 6 نقاط
4- أبو شحاتة 6 نقاط
5- بورفؤاد 5 نقاط
6- الشهداء 5 نقاط
7- الرباط و الأنوار 5 نقاط
8- المطرية 4 نقاط
9- النوبة 3 نقاط
10- غزل دمياط 3 نقاط
11 - رأس البر 3 نقاط
12- ميت الخولي نقطتين
13- سماد السويس بلا نقاط
14- أبو صوير بلا نقاط
15- غزل السويس بلا نقاط

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