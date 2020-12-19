لميس الحديدي عن احتفالات أعياد الميلاد: محدش ملتزم بالكمامات

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الإعلامية لميس الحديدي إن العالم اتجه إلى إلغاء احتفالات أعيد الميلاد والكريسماس أخرها بريطانيا وقبلها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل.
وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن جميع الدول قامت بإلغاء الاحتفالات بإجراءات مشددة رغم وجود أمال سابقة بتخفيف القيود في الأعياد؛ ثم عودتها في أعقاب انتهاء الاحتفالات في مطلع يناير.

وواصلت: " في مصر بدأت عدد من طوائف الكنائس في اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات بشأن احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد مثل الطائفة الكاثوليكية والإنجيلية؛ وبالإضافة لذلك قامت وزارة السياحة باتخاذ قرارات بإلغاء كافة الاحتفالات لمعتادة في ليلة رأس السنة داخل الفنادق ".


وأعربت عن أملها أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية، معقبة: "مش عارفة مش حاسة أن الناس عندها خوف أو قلق مع إرتاع الوفيات والمصابين وإمبارح أنا كنت في احتفال " دير جيست " تقريبًا أنا كنت واحدة من 3 أو أربعة ممن ارتدوا الكمامات".

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